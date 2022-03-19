У Запоріжжі змінили графік комендантської години

На тлі широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації та активної роботи диверсійних груп ворога в Україні у Запоріжжі запроваджується комендантська година ­із 16:00 суботи до 6:00 понеділка, яка загалом триватиме 38 годин.

Про це заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“У м. Запоріжжя комендантська година розпочнеться сьогодні, 19 березня, о 16.00 і завершиться у понеділок, 21 березня о 6.00. Задля власної безпеки у цей час не виходьте на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)”, – йдеться у його дописі.

Місцева влада наголошує, що оборона Запорізького краю триває та просить з розумінням поставитися до введених обмежень.Голова області закликав жителів з розумінням поставитися до цієї ситуації. Крім того, у Запорізькій міськраді повідомили, що громадський транспорт у місті 19 березня працюватиме до 17:00.