У Запоріжжі змінили графік комендантської години

Про це заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
“У м. Запоріжжя комендантська година розпочнеться сьогодні, 19 березня, о 16.00 і завершиться у понеділок, 21 березня о 6.00. Задля власної безпеки у цей час не виходьте на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)”, – йдеться у його дописі.
Місцева влада наголошує, що оборона Запорізького краю триває та просить з розумінням поставитися до введених обмежень.Голова області закликав жителів з розумінням поставитися до цієї ситуації. Крім того, у Запорізькій міськраді повідомили, що громадський транспорт у місті 19 березня працюватиме до 17:00.
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