Кулеба пояснив, чому за війну проти України відповідальні усі росіяни

Про це Кулеба написав у twitter.

За його словами, повну відповідальність за війну проти України не варто покладати лише на Володимира Путіна.

«Дехто хоче жити у простому світі, де Путін несе повну відповідальність за війну. Реальність така, що хтось насправді скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує «Z», підтримує Путіна в опитуваннях. Як і в 1930-х, вони несуть відповідальність, нехай навіть отруєну пропагандою», — наголосив Кулеба.