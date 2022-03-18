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Кулеба пояснив, чому за війну проти України відповідальні усі росіяни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відповідальність за війну проти України несуть усі громадяни Росії

Про це Кулеба написав у twitter.

За його словами, повну відповідальність за війну проти України не варто покладати лише на Володимира Путіна.

«Дехто хоче жити у простому світі, де Путін несе повну відповідальність за війну. Реальність така, що хтось насправді скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує «Z», підтримує Путіна в опитуваннях. Як і в 1930-х, вони несуть відповідальність, нехай навіть отруєну пропагандою», — наголосив Кулеба.

  • Нагадаємо, 17 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України, адже в усьому винен лише Путін.

18 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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