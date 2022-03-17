Бывшие командующие силами НАТО в Европе: альянс не может просто отсидеться за красной линией границ На Чернігівщині українське військо розбило групу окупантів, захоплена ракетна система «Ураган» » Окупанти обстріляли Мерефу на Харківщині: загинула 21 людина, 25 поранені Ворожий обстріл міста Мерефи на Харківщині зруйнував загальноосвітню школу та міський будинок культури, 21 особа загинула і ще 25 поранено Про це повідомив Офс генерального прокурора в Telegram. «За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефи Харківського району. Внаслідок цього зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури. Загинула 21 особа», – йдеться у повідомленні. Десятеро з 25 поранених перебувають у важкому стані, додали в Офісі генпрокурора. Розчищення завалів тривають. Нагадаємо, у Мерефі на Харківщині російські ракети влучили у школу.