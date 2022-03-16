ЗСУ перейшли в контрнаступ на низці напрямків, РФ втрачає позиції – ОП

Бійці Збройних сил України перейшли в контрнаступ на низці оперативних напрямків, ворог втрачає ініціативу та поступається позиціями. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, перехід від оборонної до контрнаступальної тактики українських військ повністю змінює диспозиції сторін.

“Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях”, – написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни зенітні ракетні війська України збили два російські винищувачі Су-30см.

Крім того, українські військові і сили тероборони знищили сім ворожих вертольотів, які перебували на військовому аеродромі у селі Чорнобаївка неподалік Херсона.