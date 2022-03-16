Зеленский принял в Киеве премьер-министров Чехии, Словении и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министрами Чехии, Словении и Польши Петром Фиалой, Янезом Яншей и Матеушем Моравецким.

Соответствующее видео размещено в официальном Telegram-канале украинского лидера.

«Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время — мощное свидетельство поддержки», — написал под видео Зеленский. «Мы это очень ценим».

Три премьер-министра прибыли в Киев на поезде. Делегация представляет Евросоюз.

«Наш долг – быть там, где куется история. Потому что речь идет не о нас, а о будущем наших детей, которые заслуживают возможности жить в мире, свободном от тирании», –сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам Фиалы, цель визита состояла в том, чтобы «подтвердить безоговорочную поддержку суверенитета и независимости Украины со стороны всего Евросоюза».

Чешские и польские официальные лица заявили, что миссия премьер-министров была согласована с руководством ЕС на прошлой неделе.

Визит проходит в момент, когда официальные лица Украины выражают мнение, что Москва, возможно, смирится с тем, что не смогла силой навязать Киеву новое руководство.

Зеленский заявил во вторник, что Киев готов принять гарантии безопасности, не соответствующие его долгосрочной цели – членства в НАТО, против которой выступает Москва.

Украина сознает, что пока ей не открыта дверь для вступления в НАТО, заявил Зеленский в видеообращении.

По его словам, в этом случае Украина должна сотрудничать с теми объединениями, с которыми возможно сотрудничество.

Как сообщили в Варшаве, цель визита — подтверждение безоговорочной поддержки ЕС суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу.

Европейский союз должен в кратчайшие сроки предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также оборонительное вооружение, заявил Моравецкий на брифинге по итогам переговоров с руководством страны.

«ЕС должен быстро дать Украине статус кандидата и даже больше — пригласить Украину в ЕС», — сказал он.

По словам Моравецкого, Украина должна также получить вооружение для обороны.

«Вы должны все это иметь. Мы постараемся организовать это со всего мира. Мы с вами», — отметил он.