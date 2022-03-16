Конгрессмен Майкл Маккол об агрессии России: «Мир не видел подобного со времен поколения моего отца»

«То, чему я стал свидетелем, вызвало параллели со вторжением Гитлера в Польшу», — считает член комитета по иностранным делам Конгресса США Майкл Маккол, побывавший на польско- украинской границе
Конгрессмен Майкл Маккол (congressman Michael McCaul, R-
TX), республиканский представитель 10-ого округа штата Техас в
Конгрессе Соединенных Штатов, поделился 15 марта своими
впечатлениями о поездке на польско-украинскую границу. Беседа
состоялась накануне выступления президента Украины Владимир
Зеленского перед американским Конгрессом и Сенатом, на площадке
вашингтонского Центра стратегических и международных
исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS)
«Мы имеем дело с крупнейшим вторжением в Европе со времен
Второй мировой войны: более двух с половиной миллионов беженцев
всего за две недели! Это было жутко, и вызывало параллели с тем, как
Гитлер вторгался в Польшу. Если видеокадры сделать черно-белыми
– это будет выглядеть абсолютно, как 1939 год! И я думаю, что сегодня
мы имеем дело с похожим типом монстра — с Путиным. Я бы даже
пошел дальше параллели между ними двумя: порочный альянс Путина
c Си Цзиньпином и угроза Тайваню напоминают мне императора
Хирохито и его экспансию в южной части Тихого океана», —
эмоционально начал Майкл Маккол свой рассказ.
Впрочем, в этот раз мир реагирует на фашистскую угрозу уже
иначе: «Я бы сказал, что Путин объединил против себя весь мир.
НАТО никогда не было более сплоченным. Вспомните голосование по
украинской резолюции на Генассамблеи ООН. Сто сорок одна нация
против пяти — это очень эффектно продемонстрирует Путину, что он
в изоляции», — напоминает Маккол.
Высоко оценивая усилия администрации президента Джо
Байдена по противостоянию агрессии, конгрессмен в то же время
отметил ряд досадных задержек: «Только перед самым вторжением
мы смогли передать Украине летальное оборонительное вооружение.
И теперь вынуждены наверстывать упущенное. Но время на исходе,даже несмотря на то, что украинский народ действительно
продемонстрировал миру вдохновляющее сопротивления агрессору и
диктатору».
Время «на исходе» — потому что «российская разведка идет по
пятам: как вы знаете, в прошлое воскресенье бывший тренировочный
военный объект у польско-украинской границы был уничтожен
российскими ракетами. Я ожидаю, что линии снабжения, идущие из
Польши в Украину, которые сегодня у нас есть, и используются для
поставок оружия, будут скомпрометированы в ближайшем будущем».
«Для защиты от агрессии Украине требуется больше оружия. Я
рад сообщить, что Турция увеличит поставки ударных беспилотных
летательных аппаратов. Как раз во время моего пребывания на
границе, обсуждалась передача Польшей советских МиГ-29 Украине.
Считаю это целесообразным, потому что моральное значение такой
поддержки будет даже выше чисто военного».
Говоря о необходимости срочного увеличения военной помощи
Украине, Майкл Маккол приводит сравнение: «Американцам тяжело
смотреть на это с одной рукой, связанной за спиной: это как наблюдать
за хулиганом на детской площадке, избивающим маленького ребенка.
Когда все сидят и просто смотрят на это, а ты хочешь остановить, да
не можешь. Но украинцы продемонстрировали сопротивление,
которое нас всех вдохновило. Символичным фактом стало то, что
Кремль даже обращался к Китаю за дополнительным вооружением.
Это означает, что оно на исходе, и Путин уже пустил в ход почти сто
процентов того, что у него есть. Это много говорит о реальном
положении дел в этой войне».
Майкл Маккол считает наиболее острой потребность Украины
в средствах ПВО: например, «именно авиация РФ нанесла
смертельные удары по роддому в городе Мариуполь и другим
гуманитарным объектам». Он также подробно остановился на
глобальном значении российско-украинской войны: успех Кремля
укрепил бы не только Китай в намерении вернуть себе Тайвань
силовым путем, но вдохновил бы также и Иран, особенно на фоне
ухода США из Афганистана. По мнению конгрессмена, человечество
должно усвоить исторические уроки времен Второй мировой войны:
невозможность умиротворения агрессора иным способом, кроме как
силой, стала, по мнению Маккола «исторической аксиомой».
«В Америке можно встретить группы политических
изоляционистов, — добавил Маккол. – Но после того, что произошло с
Украиной, надеюсь, никому уже не придется объяснять, почему эта
тематика актуальна и важна. Когда мы сталкиваемся с проблемой
такого масштаба, партийная политика должна отойти на второй план.
Если мы вспомним времена Второй мировой и Холодной войны, то
увидим, что это действительно так. Когда наша двухпартийная
делегация увидела сотни тысяч беженцев на границе, почувствовала
их печаль и их гнев – это вызвало эффект солидарности. У нас был
очень разнообразный политический спектр и очень разнообразный
состав, но мы все вернулись едиными, с одной мыслью, что мы
должны вместе сделать больше, чтобы помочь Украине».
Маккол затруднился с ответом на вопрос, существуют ли
обстоятельства, при которых Конгрессу следует одобрить
использование американских вооружённых сил в связи с украинской
войной. В известном смысле – эта война изначально является не
конфликтом двух стран, а войной двух цивилизаций. «Со времен
Второй мировой войны мы не видели ничего подобного, у нас было
много маленьких войн, но у нас не было конфликта между великими
державами».
Определенно «мы должны еще раз обсудить наши красные
линии. Мы же не собираемся сидеть сложа руки и позволить Украине
пасть. Собирается ли мир отступить и позволить Москве
использовать, например, оружие массового поражения, химическое
оружие», на что уже намекает Кремль? «Мы не хотим просчитаться,
не хотим и эскалации. Я бы также не забывал о тактических ядерных
боеприпасах малой дальности, которых у путинской России больше,
чем у нас. Если ее загонят в угол, как скорпиона, и она окажется в
безвыходной ситуации, то вполне может ужалить противника
тактическим ядерным боеприпасом ближнего действия, ведь потери
уже составляют до половины потерь СССР в Афганистане за все годы
вместе взятые. Мир не должен просто стоять в стороне и безучастно
позволить этому произойти, — предостерег конгрессмен. — Путин хочет
остаться в истории «великим царем» или «новым сталиным»,
вернувшим советскую империю. Но, думаю, его наследием все же
станет дело военного преступника».
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