ППО для України вже в дорозі – CNN Швейцарія розширила санкції проти росії » Конгрессмен Майкл Маккол об агрессии России: «Мир не видел подобного со времен поколения моего отца» «То, чему я стал свидетелем, вызвало параллели со вторжением Гитлера в Польшу», — считает член комитета по иностранным делам Конгресса США Майкл Маккол, побывавший на польско- украинской границе Конгрессмен Майкл Маккол (congressman Michael McCaul, R-

TX), республиканский представитель 10-ого округа штата Техас в

Конгрессе Соединенных Штатов, поделился 15 марта своими

впечатлениями о поездке на польско-украинскую границу. Беседа

состоялась накануне выступления президента Украины Владимир

Зеленского перед американским Конгрессом и Сенатом, на площадке

вашингтонского Центра стратегических и международных

исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS) «Мы имеем дело с крупнейшим вторжением в Европе со времен

Второй мировой войны: более двух с половиной миллионов беженцев

всего за две недели! Это было жутко, и вызывало параллели с тем, как

Гитлер вторгался в Польшу. Если видеокадры сделать черно-белыми

– это будет выглядеть абсолютно, как 1939 год! И я думаю, что сегодня

мы имеем дело с похожим типом монстра — с Путиным. Я бы даже

пошел дальше параллели между ними двумя: порочный альянс Путина

c Си Цзиньпином и угроза Тайваню напоминают мне императора

Хирохито и его экспансию в южной части Тихого океана», —

эмоционально начал Майкл Маккол свой рассказ. Впрочем, в этот раз мир реагирует на фашистскую угрозу уже

иначе: «Я бы сказал, что Путин объединил против себя весь мир.

НАТО никогда не было более сплоченным. Вспомните голосование по

украинской резолюции на Генассамблеи ООН. Сто сорок одна нация

против пяти — это очень эффектно продемонстрирует Путину, что он

в изоляции», — напоминает Маккол. Высоко оценивая усилия администрации президента Джо

Байдена по противостоянию агрессии, конгрессмен в то же время

отметил ряд досадных задержек: «Только перед самым вторжением

мы смогли передать Украине летальное оборонительное вооружение.

И теперь вынуждены наверстывать упущенное. Но время на исходе,даже несмотря на то, что украинский народ действительно

продемонстрировал миру вдохновляющее сопротивления агрессору и

диктатору». Время «на исходе» — потому что «российская разведка идет по

пятам: как вы знаете, в прошлое воскресенье бывший тренировочный

военный объект у польско-украинской границы был уничтожен

российскими ракетами. Я ожидаю, что линии снабжения, идущие из

Польши в Украину, которые сегодня у нас есть, и используются для

поставок оружия, будут скомпрометированы в ближайшем будущем».

«Для защиты от агрессии Украине требуется больше оружия. Я

рад сообщить, что Турция увеличит поставки ударных беспилотных

летательных аппаратов. Как раз во время моего пребывания на

границе, обсуждалась передача Польшей советских МиГ-29 Украине.

Считаю это целесообразным, потому что моральное значение такой

поддержки будет даже выше чисто военного». Говоря о необходимости срочного увеличения военной помощи

Украине, Майкл Маккол приводит сравнение: «Американцам тяжело

смотреть на это с одной рукой, связанной за спиной: это как наблюдать

за хулиганом на детской площадке, избивающим маленького ребенка.

Когда все сидят и просто смотрят на это, а ты хочешь остановить, да

не можешь. Но украинцы продемонстрировали сопротивление,

которое нас всех вдохновило. Символичным фактом стало то, что

Кремль даже обращался к Китаю за дополнительным вооружением.

Это означает, что оно на исходе, и Путин уже пустил в ход почти сто

процентов того, что у него есть. Это много говорит о реальном

положении дел в этой войне». Майкл Маккол считает наиболее острой потребность Украины

в средствах ПВО: например, «именно авиация РФ нанесла

смертельные удары по роддому в городе Мариуполь и другим

гуманитарным объектам». Он также подробно остановился на

глобальном значении российско-украинской войны: успех Кремля

укрепил бы не только Китай в намерении вернуть себе Тайвань

силовым путем, но вдохновил бы также и Иран, особенно на фоне

ухода США из Афганистана. По мнению конгрессмена, человечество

должно усвоить исторические уроки времен Второй мировой войны:

невозможность умиротворения агрессора иным способом, кроме как

силой, стала, по мнению Маккола «исторической аксиомой». «В Америке можно встретить группы политических

изоляционистов, — добавил Маккол. – Но после того, что произошло с

Украиной, надеюсь, никому уже не придется объяснять, почему эта

тематика актуальна и важна. Когда мы сталкиваемся с проблемой

такого масштаба, партийная политика должна отойти на второй план.

Если мы вспомним времена Второй мировой и Холодной войны, то

увидим, что это действительно так. Когда наша двухпартийная

делегация увидела сотни тысяч беженцев на границе, почувствовала

их печаль и их гнев – это вызвало эффект солидарности. У нас был

очень разнообразный политический спектр и очень разнообразный

состав, но мы все вернулись едиными, с одной мыслью, что мы

должны вместе сделать больше, чтобы помочь Украине». Маккол затруднился с ответом на вопрос, существуют ли

обстоятельства, при которых Конгрессу следует одобрить

использование американских вооружённых сил в связи с украинской

войной. В известном смысле – эта война изначально является не

конфликтом двух стран, а войной двух цивилизаций. «Со времен

Второй мировой войны мы не видели ничего подобного, у нас было

много маленьких войн, но у нас не было конфликта между великими

державами». Определенно «мы должны еще раз обсудить наши красные

линии. Мы же не собираемся сидеть сложа руки и позволить Украине

пасть. Собирается ли мир отступить и позволить Москве

использовать, например, оружие массового поражения, химическое

оружие», на что уже намекает Кремль? «Мы не хотим просчитаться,

не хотим и эскалации. Я бы также не забывал о тактических ядерных

боеприпасах малой дальности, которых у путинской России больше,

чем у нас. Если ее загонят в угол, как скорпиона, и она окажется в

безвыходной ситуации, то вполне может ужалить противника

тактическим ядерным боеприпасом ближнего действия, ведь потери

уже составляют до половины потерь СССР в Афганистане за все годы

вместе взятые. Мир не должен просто стоять в стороне и безучастно

позволить этому произойти, — предостерег конгрессмен. — Путин хочет

остаться в истории «великим царем» или «новым сталиным»,

вернувшим советскую империю. Но, думаю, его наследием все же

станет дело военного преступника».