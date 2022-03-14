Власти США заявили, что Россия обратилась к Китаю за военной помощью в Украине — кончаются техника и боеприпасы

По словам официальных лиц США, Россия запросила у Китая военную технику для поддержки своего вторжения в Украину, что вызвало обеспокоенность Белого дома тем, что Пекин может подорвать усилия Запада по оказанию помощи украинским силам в защите своей страны. Официальные лица США сообщили Financial Times, что Россия запрашивала военную технику и другую помощь с самого начала вторжения. Они отказались сообщить подробности того, что запросила Россия.

Другой чиновник, знакомый с ситуацией, сказал, что США готовятся предупредить своих союзников, на фоне некоторых признаков того, что Китай может готовиться помочь России. Другие официальные лица США заявили, что есть признаки того, что у России заканчиваются некоторые виды вооружений, поскольку война в Украине продолжается уже третью неделю. Белый дом пока не дал комментариев.

Лю Пэньюй, официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне, заявил, что ему ничего не известно о каких-либо предположениях о том, что Китай может быть готов помочь России. «Китай глубоко обеспокоен и опечален ситуацией на Украине», — сказал Лю. «Мы искренне надеемся, что ситуация улучшится и мир вернется в ближайшее время». Об этом стало известно, когда Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, направляется в понедельник в Рим для переговоров с высшим должностным лицом Китая по внешней политике Ян Цзечи.

Перед отъездом из Вашингтона в воскресенье Салливан предупредил Китай, чтобы он не пытался «выручить» Россию, помогая Москве обойти санкции, которые США и их союзники ввели в отношении президента Владимира Путина и его режима.

«Мы позаботимся о том, чтобы ни Китай, ни кто-либо другой не смогли компенсировать России эти потери», — заявил Салливан телекомпании NBC в воскресенье. «Что касается конкретных способов сделать это, опять же, я не собираюсь излагать все это публично, но мы сообщим об этом Китаю в частном порядке, как мы уже делали и будем продолжать делать».