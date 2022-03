Міноборони почало використовувати американську систему розпізнавання обличчя Власти США заявили, что Россия обратилась к Китаю за военной помощью в Украине — кончаются техника и боеприпасы » Дуже до багатьох ще не дійшло, що в нас не АТО Доброго ранку, незламні. Я тут трошки втомився, тому напишу «гадості». Ну так, замість ниття. Може хоч в когось щось в голові переключиться. На жаль, по деяким реакціям, я бачу що дуже до багатьох ще не дійшло, що в нас повноцінне вторгнення. Не АТО. Не ООС. А війна в самих викривлених та потворних проявах. Війна не проти «режиму», а проти народу. Бо дуже багато кому все здається черговим загостренням, які були 8 років. Ні. Це війна на знищення. Це не загострення. Нас під час АТО посадили за столи переговорів завевши 4-6 БТГрів. Зараз їх більше сотні. Ми 8 років воювали з алковітязями, а зараз воюємо з регулярною армією. Яка переважає нас в чисельності, та озброєнні. А у нас, у тих хто у відносній небезпеці, після першого шоку, по накатаному пиздує поведінка, яка вже вкоренилася всі 8 років. Тут тобі і поради військовим, тут тобі і зродойобство. Але зараз все по іншому. Все по дорослому. І річ не тільки в жертвах. Річ у всьому. І коли в соціальних мережах починають вчити військове керівництво що треба робити, або якийсь флешмоб запускають щоб «командування побачило що треба робити» мене рве на шмаття. Не можна робити те, що робили 8 років. Інші умови. Інші обставини. Розумієте, підтримка військових то не пости в мережі, це не йобані журавлики з паперу. Це довіра. Довіра і допомога. Якщо ми вже довірилися людям, то треба стулити писки, зціпити зуби і робити те, що їм корисно. Як можете. Розумієте? Кого тут повчають в мережі, що і як треба робити? Це ж той же Залужний, який зупинив наступ. Який зміг втримати удар з десятків направлень і зберіг боєздатність армії. Який володіє всією інформацією. Але в нас реально обмежені ресурси і можливості. І ми так же як і інші інколи скидаємо координати колон і отримуємо відповідь — нічим не дотягуємося. А інколи дотягуються. Розумієте? Ми воюємо зараз на величезній території і задіяні всі ресурси. Ну, мабуть майже всі. І дійсно, як би нам не хотілося, треба розуміти, що йде війна на знищення Держави. Не просто заставити нас щось «асазнать» або щось довести. Ні. Або буде Україна, або ні. І я розумію що є пріоритети. І мене також бісить, коли наш груз осідає в Києві. Але я розумію — Київ треба тримати. А ще я розумію, що ресурсів в нас не дуже багато. І коли нам кажуть — «хлопці, якщо є можливість, йдіть паліть», то ми знаходимо можливість і йдемо палити. Бо кожне спалене нами, не дійде до міста. І не піде на Київ. Ми палимо все до чого можемо дотягнутися, візуально підтверджуємо цілі, передаємо координати, коригуємо. відстрілюємо з засідок. Бо по іншому не буде. Бо це не АТО. Це війна проти народу України. І всі хто не злився в перші дні не зіллються. І знають що робити. Навіть якщо нам здається інше. Якби обороною Слобожанщини керував не той хто зараз керує, а хтось інший, то я не знаю втримали б Харків чи ні. І це теж вибір Залужного. І той, який керує обороною самого міста, то теж вибір того хто обороняє Слобожанщину, та того ж Залужного. І їх довіра один до одного. Ми не маємо права не довіряти рішенням людей, які ділом довели свою здатність успішно керувати обороною. Ми або з ними, або ні. Зараз по іншому не може бути. Так, у мене є купа питань. Але то питання не про сьогодні. І я знаю факти, там де в перші дні не було зроблено те що треба було зробити. Але зараз не перші дні. Я знаю, що всі хто встояв, ті вже не зігнуться. Я знаю, що є офіцери яких главком розжалував. Але дав шанс відновити довіру. Бо це війна. Справжня. І коли мені керівники оборони міста, або регіону ставлять якусь задачу, то я знаю що ми повинні це зробити. Бо значить так треба для оборони міста та країни. І мені не треба думати правильно це чи ні. Треба чи ні. Мені треба думати — як це зробити ефективно. Бажано не їбати їм мізки дурними запитаннями. А ще, коли вже є час, хотілося б пояснити, що в справі допомоги війську та в логистиці допомоги теж дуже багато змінилося за ці дні. Просто для розуміння, що так як все працювало 8 років, воно зараз не працює. Що нема в нас можливості зробити «срочно, потому что стоим на таможне» папери з бригади, тому що бригада воює 24/7, або ми на виїзді. І коли нас ставлять перед фактом — треба приїхати і забрати, то може не бути можливості. Бо ми вимушені трохи ще й підвойовувати. А коли в мене питають адресу куди відправляти коптер з за кордону, я не можу дати адресу. Я прошу відправити на родичів, чи знайомих. А потім коли прийде, зв’язатися зі мною. Це не тому, що мені ліньки. А тому що я не знаю, що буде за час поки буде йти вантаж. Може не бути доставки. Або не буде вже цієї адреси. Може не бути мене. А коптер просто передадуть іншим волонтерам або військовим. У нас тут зараз все в динаміці і все може бути через годину по іншому. І все дуже просто. Чорно біле. І людей в нас нема. Одні їздять з гранатометами по області, інші по піхоті відбивають атаки ДРГ на блокпостах. Хтось візуально підтверджує данні місцевих. Хтось вчить ТРО, а хтось готовить оборону важливої дамби. Ну нема. Так, нам підставили плече побратими з Києва, та з західного кордону. Без них все взагалі стало б. Але тут на місці, ми живемо, воюємо та допомагаємо збройникам тримати оборону. Ми в місті, яке загарбники хочуть оточити. І ті люди, які допомагають нам на кордоні та митниці, вже отримують закидони про те що вони «піаряться фоточками». Та ні. То єдині звіти, які зараз можливі. Бо частина автівок, які йдуть з за кордону, підуть в мобільні групи по знищенню техніки. І ми просто не можемо їх світити. І не тому що ми такі піздєц зашифровані. А просто тому, що нам інколи проходиться працювати впритул. І нам треба не засвічені машини. Просто треба зрозуміти. Все змінилося. Все. І війна тільки тільки починається. І вони пруть і пруть. Це серйозно. І так, ми сповнені оптимізму. Ми знаємо що ми переможемо. Але ми хочемо дожити до того. І ще в процесі доживання принести побільше користі нашим, та хоча б трошки «смерті ворогам». Я розумію як всі втомлюються. Але повірте — ті від кого залежить наша держава втомлюються на порядок більше. І якщо вони приймають якесь рішення, то воно виважене і доцільне. Це доведено майже 20 днями війни. І ще. Якщо комусь здається, що путіну потрібен тільки Харків, або Київ, це помилка. Якщо ми їх не зупинимо кожен на своєму місці, вони покотяться до самого кордону. Самі вони не зупиняться. Це здичала орда варварів. Дякуємо всім хто допомагає. https://www.facebook.com/skitalec/posts/5316906751674576 Знову Приватбанк прислав більш актуальны реквізити для карток. Війна йде не тільки на землі і в повітрі. Тому будь ласка, давайте з розумінням будем відноситись до глюків в банках. Працівники роблять все що можуть. Додали реквізити для переказів в гривні з за кордону через SWIFT (в низу) через різні банки. Дякуємо всім хто допомагає. Картка 4731219619423175 IBAN UA043052990000026204680986837 Код РНУКПН отримувача 2508212611 Гривня картка 5168745110105332 IBAN UA713052990000026204744505596 Код РНУКПН отримувача 2508212611 Евро …….. BENEFICIARY: Получатель (Ф. И. 