США пригрозили Китаю та іншим країнам наслідками у разі допомоги Росії уникнути санкцій Українські військові біля Гостомеля знищили понтонну переправу окупантів » У NYT заявили, що загиблий в Ірпені журналіст не виконував ніяких завдань видання в Україні Американське видання The New York Times заявило, що вбитий в Ірпені журналіст Брент Рено не був їхнім співробітником Про це йдеться в заяві видання у Twitter. «Ми глибоко засмучені смертю Брента Рено. Брент був талановитим оператором, який роками співпрацював з New York Times. Хоча він працював на The Times у минулому (востаннє у 2015 році), він не виконував ніякого завдання від видання в Україні. Попередня інформація про те, що він був співробітником The Times, пов’язана з тим, що у нього знайшли посвідчення видання, яке йому видали для завдання багато років тому», — йдеться у повідомленні. Нагадаємо, начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що російські окупанти в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента іноземного видання The New York Times.