Фрэнсис Фукуяма дал прогноз о войне России против Украины

Американский философ, политолог и публицист, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма 10 марта опубликовал статью, в оторой даёт прогноз о войне России против Украине (которую он уже предсказал ранее).

Основные тезисы:

Армия в полевых условиях достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабдить, ни вывести, и боевой дух значительно упадет. По крайней мере, это верно для севера; русские чувствуют себя лучше на юге, но эти позиции будет трудно удержать, если север рухнет.

Оба решения администрации Байдена не объявлять бесполетную зону и не помогать перебрасывать польские МиГи были хорошими; они сохранили холодной голову в очень эмоциональное время.

Гораздо лучше, чтобы украинцы победили русских в одиночку, лишив Москву версии, что на них напало НАТО, а также избежав всех очевидных возможностей эскалации. В частности, польские МиГи мало что добавят к возможностям Украины.

Гораздо важнее постоянная поставка «Джавелинов», «Стингеров», TB2, медикаментов, оборудования связи и обмена разведданными. Я предполагаю, что украинские силы уже направляются разведкой НАТО, действующей за пределами Украины.

Путин не переживет поражения своей армии. Он получает поддержку, потому что его считают сильным вождем; что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и лишится своей нарисованной силы?

Вторжение России уже нанесло огромный ущерб популистам всего мира, которые до нападения единодушно выражали симпатии Путину. Среди них Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно же, Дональд Трамп.

Политика войны обнажила их откровенно авторитарные наклонности. Поражение России сделает возможным «новое рождение свободы» и избавит нас от беспокойства по поводу упадка глобальной демократии. Дух 1989 года будет жить благодаря отважным украинцам.

Эта война послужит хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай за последнее десятилетие создал, казалось бы, высокотехнологичные вооруженные силы, но у них нет боевого опыта. Плохую работу российских ВВС, скорее всего, повторит ВВС Народно-освободительной армии, у которой также нет опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайское руководство не будет обманывать себя относительно собственных возможностей, как это сделали русские, обдумывая будущие действия против Тайваня.