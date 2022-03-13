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«Азовці» у Маріуполі знищили 6 танків та взяли полонених

13 березня, у Маріуполі військові полку «Азов» знищили 6 ворожих танків, 2 БТРи та 1 «Тигр», а також взяли в полон 12 окупантів

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

«В результаті бою командир танкової роти полку Азов на своєму танку знищив 3 ворожі Т-72 і 1 Тигр. Загалом «азовцями» знищено 6 танків, а також — 2 БТРи, 1 Тигр та ворожу піхоту. В полон до азовців потрапило 12 ворогів»- йдеться у повідомленні.

Бої у Маріуполі тривають.

  • Нагадаємо, 13 березня на Чернігівщині ліквідовано танки РФ, які йшли на Київ.
13 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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