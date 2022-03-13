«Азовці» у Маріуполі знищили 6 танків та взяли полонених

13 березня, у Маріуполі військові полку «Азов» знищили 6 ворожих танків, 2 БТРи та 1 «Тигр», а також взяли в полон 12 окупантів
Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
«В результаті бою командир танкової роти полку Азов на своєму танку знищив 3 ворожі Т-72 і 1 Тигр. Загалом «азовцями» знищено 6 танків, а також — 2 БТРи, 1 Тигр та ворожу піхоту. В полон до азовців потрапило 12 ворогів»- йдеться у повідомленні.
Бої у Маріуполі тривають.
- Нагадаємо, 13 березня на Чернігівщині ліквідовано танки РФ, які йшли на Київ.
https://www.youtube.com/watch?v=jPdyZ7JXlHo