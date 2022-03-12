Українська армія розбила 31-ну батальйонно-тактичну групу ворога — Генштаб

Від початку бойових дій 31-на батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.

Зазначається, що ворог у Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах.

На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від українських захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті — ворог суттєво зменшив темпи просування.

За результатами бойових дій більшість підрозділів росіян, що мали безпосередній вогневий контакт із підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами

Упродовж останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону. Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву.

Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.