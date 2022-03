Лише прямі збитки від війни сягають 120 мільярдів доларів Літаки Росії завдали удару по білоруському селу Копані » Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ Рішення США відмовити Україні в передачі польських винищувачів МіГ-29 ухвалив особисто президент Байден, який наклав вето на доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни. Про це пише The Wall Street Journal у редакційній статті. «Логіка, здається, така, що відправка смертоносної зенітної та протитанкової зброї не спровокує росіян, а 28 літаків спровокує. Цю відмінність важко зрозуміти, особливо коли Пентагон також каже, що українцям не потрібні реактивні літаки, тому що інша їхня зброя ефективніша. Отже, відправка менш смертоносних літаків призведе до Третьої світової війни, але не зброї, яка насправді є смертельною?» – зазначає редакція The Wall Street Journal. На думку видання, більшою проблемою є те, що це фіаско посилає Путіну сигнал про НАТО. «Суть стримування полягає в тому, щоб змусити супротивника повірити, що певні дії призведуть до відповіді, – пише The Wall Street Journal. – Демонстративно не надсилаючи війська і кажучи, що причиною є страх перед ескалацією, містер Байден каже Путіну, про що йому не варто турбуватися. Замість того, щоб стримувати Путіна, Байден дозволяє росіянам стримувати США». Така поведінка стає нормою для президента США, стверджує видання. «В Афганістані він вимагав швидкого і брудного виходу до певної дати, щоб не спровокувати Талібан, який захопив владу. Результатом стало американське приниження, яке, можливо, вплинуло на рішення Путіна напасти на Україну», – припускає The Wall Street Journal. Нагадаємо, 8 березня уряд Польщі погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США. Винищувачі мали бути переміщені на військову базу США Рамштайн у Німеччині, а звідти передані Україні. Натомість США заявили, що не вважають пропозицію Польщі спроможною. «Перспектива того, що винищувачі, які є в розпорядженні уряду США, вилетять з бази США-НАТО в Німеччині та полетять в Україну, проти якої воює Росія, викликає занепокоєння у всього Альянсу», – заявив речник Пентагону Джон Кірбі.