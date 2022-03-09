ЗСУ вилучили в окупантів список координат для вогневого ураження, в переліку – цивільна інфраструктура

Військовослужбовці ЗСУ вилучили в окупантів список координат для вогневого ураження. Попри те, що президент РФ буцімто казав, що росіяни будуть нищити лише військову інфраструктуру, в переліку все ж є і цивільна інфраструктура.

Документи-трофеї опублікувала у вівторок, 8 березня, пресслужба оперативного командування “Схід”.

“Ці нелюди, які потім будуть стверджувати, що вони лише виконували наказ, свідомо гатили по таким об’єктах “військової інфраструктури”: Харківський національний університет імені Каразіна та Харківських фізико-технічний інститут; залізничний вокзал “Харків-Пасажирський”; дошкільним та загальноосвітнім закладам (23 дитячі садки та 25 шкіл); іноземним консульствам; ринку “Барабашова” та Новосалтівському ринку. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені Успенський собор, храм Жон Мироносиць та церква на вул. Університетській. Але все перевершили за цинічністю прицільні обстріли житлових районів”, – повідомили в ОК.

Зазначається також, що опубліковані координати використовуються виключно на військових топографічних картах, на які наносяться, крім іншого, цілі для вогневого ураження.