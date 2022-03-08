В Україні запустили платформу для волонтерів «Робота в тилу»

В Україні запустили проект «Робота в тилу». Це біржа волонтерських робіт (як онлайн, так і офлайн).

Проект створив українець Артур Федоренко. На біржі можна опублікувати запит на роботу або фахівця.

На сайті «Робота в тилу» можна знайти запити на розробників, вантажні перевезення, а також боротьбу з пропагандою РФ. Також тут шукають дизайнерів, ілюстраторів і фахівців по роботу з міжнародними блогерами.

На платформі ж можна знайти або релевантний існуючий запит, або ж створити свій профіль з описом, з чим саме людина може допомогти. Перевага платформи в тому, що тут каталогізований, актуальний контент.

Чати ж, пости та сторізи в мережах і телеграм-каналах дуже швидко губляться. А платформа все централізує і фільтрує по категоріям. При чому, людина, що опублікувала запит, отримує відгуки бажаючих безпосередньо на платформі. Тут можна і вести переписку.