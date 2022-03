Цены на газ, нефть, металлы, пшеницу на мировых рынках бьют рекорды Жители Херсона снова вышли на акцию протеста против российских оккупантов » НАТО створило величезний військовій авіаміст для забезпечення України зброєю Західні і зокрема американські засоби масової інформації повідомляють, що потік військової допомоги Україні, який почав діяти ще до початку російського вторгнення, зараз перетворився на постійно діючий авіаміст. Телеканал CNN повідомляє, посилаючись на представника американського міністерства оборони, що «голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі цими днями відвідав неназваний аеродром поблизу українського кордону, що став осередком постачання зброї, аби на власні очі бачити міжнародні зусилля для постачання зброї в Україну у відповідь на неспровоковану агресію Росії». «Це місце в останні дні стало осередком активності, спочатку приймавши по кілька рейсів на день, а тепер приймає максимальну можливу для аеродрому кількість — 17 літаків щоденно», — пише CNN. Російські війська ще не атакували ті вантажі на українській території, але припускають, що Росія почне брати ті постачання під приціл. New York Times вважає, що «Сполучені Штати підійшли до прямого конфлікту з Росією, здійснюючи операцію, яка нагадує “берлінський авіаміст” 1948-49 років, але насправді є набагато комплекснішою». Та газета повідомляє з авіабази в Естонії, де у неділю (06.03) зранку «ящики з гвинтівками, набоями та іншою зброєю вантажили в один з найбільших транспортних літаків у світі, Антонов АН-124, що належить українським військовоповітряним силам». «Це частина величезної авіатранспортної операції, яку американські та європейські представники називають відчайдушним намаганням випередити час, щоб передати тонни зброї в руки українських військових поки канали постачання залишаються відкритими», — пишуть кореспонденти New York Times. В статті стверджується, що «впродовж менш ніж тижня США і НАТО надіслали через кордони Польщі та Румунії понад 17 000 одиниць антитанкової зброї, включно ракетами Джавелін, які з літаків перевантажували на наземний транспорт, щоб та зброя була доставлена до Києва та інших великих міст». «Російські військові ще не атакували ті вантажі на українській території, але є стурбованість, що Росія почне брати ті постачання під приціл в ході наступу», — переповідає слова неназваного представника CNN. New York Times також про це згадує, вказуючи: «Досі російські військові були такі стурбовані іншими частинами України, що не намагалися завдавати ударів по каналах постачання зброї, проте мало хто вважає, що так буде тривати і далі». Розвіддані для українських військових «Але це лише найбільш видимі зусилля. Сховані на базах у східній Європі діють “кібер групи” Кіберкомандування США, щоб діяти проти російських кібератак і проти російського зв’язку, хоча визначити рівень їхнього успіху важко», — написано в газеті. Американський часопис повідомляє, що «у Вашингтоні і в Німеччині службовці розвідслужб поспішають поєднати супутникові фото з перехопленими електронними даними зв’язку між російським підрозділами, знімають з тих даних ознаки джерел походженні і впродовж години чи двох передають розвіддані українським військовим підрозділам». «Президент Зеленський, — вказує часопис, — дякував за ту допомогу, але також неодноразово заявляв, що цього може бути недостатньо з огляду на потреби». New York Times зокрема заторкує питання можливої передачі Україні літаків радянського виробництва, що залишаються на озброєнні деяких східноєвропейських країн НАТО. Подана цитата держсекретаря США Ентоні Блінкена: «Я не можу казати про часові параметри, але я можу лише сказати, що ми це дуже, дуже активно розглядаємо». ЗМІ зауважують, що цей процес складний зокрема тому, що такі країни як Польща стурбовані тим, як це зробити практично і чи не стане їхня країна ціллю для Росії.