Протягом тижня на Зеленського скоїли три замахи – The Times

Про це пише британська газета The Times.

Журналістам стало відомо, що для вбивства українського президента було направлено два угруповання: найманці ПВК «Вагнера» та чеченський спецназ. Здійснити замах їм завадили співробітники Федеральної служби безпеки Росії, налаштовані проти війни з Україною.

Найманці «Вагнера»зазнали втрат у Києві під час своїх спроб. Вони були «стривожені» тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії.

«Інформованість служби безпеки Зеленського стала для них моторошною», – пишуть у The Times.

Крім цього, у суботу на околиці Києва було ліквідовано групу «кадирівців», які планували вбити Зеленського.