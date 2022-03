Турчинов: Мародерів будемо знищувати на місці Є ймовірність, що Альянс таки наважиться допомогти Україні та закрити небо » Протягом тижня на Зеленського скоїли три замахи – The Times З дня вторгнення Росії в Україну, на президента Володимира Зеленського було здійснено щонайменше три спроби замаху. Про це пише британська газета The Times. Журналістам стало відомо, що для вбивства українського президента було направлено два угруповання: найманці ПВК «Вагнера» та чеченський спецназ. Здійснити замах їм завадили співробітники Федеральної служби безпеки Росії, налаштовані проти війни з Україною. Найманці «Вагнера»зазнали втрат у Києві під час своїх спроб. Вони були «стривожені» тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії. «Інформованість служби безпеки Зеленського стала для них моторошною», – пишуть у The Times. Крім цього, у суботу на околиці Києва було ліквідовано групу «кадирівців», які планували вбити Зеленського.