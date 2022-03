У Сенаті представили законопроєкт HEROIAM SLAVA про санкції проти всіх держпідприємств Росії

Американські сенатори-республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про санкції щодо Російської Федерації за її вторгнення в Україну під назвою Halting Enrichment of Russian Oligarchs and Industry Allies of Moscow’s Schemes to Leverage its Abject Villainy Abroad Act of 2022, або скорочено HEROIAM SLAVA Act.