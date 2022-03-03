У Сенаті представили законопроєкт HEROIAM SLAVA про санкції проти всіх держпідприємств Росії

Американські сенатори-республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про санкції щодо Російської Федерації за її вторгнення в Україну під назвою Halting Enrichment of Russian Oligarchs and Industry Allies of Moscow’s Schemes to Leverage its Abject Villainy Abroad Act of 2022, або скорочено HEROIAM SLAVA Act.

Про це повідомляє пресслужба сенатора від штату Флорида Марко Рубіо.

Законопроєкт передбачає запровадження жорстких санкцій проти всіх російських державних підприємств.

“Акт HEROIAM SLAVA, названий на честь культового українського гасла та символу національного опору, позбавить компанії, які контролюються або належать Москві, такі як “Роснефть”, “Газпром”, “Росатом”, “Аерофлот” і RT, доступу до критичного американського капіталу, оскільки вони фінансують військову діяльність Володимира Путіна”, – йдеться у дописі.Рубіо, як співавтор проєкту, зазначає, що російський президент живить свою військову машину ресурсами, які отримує із державних корпорацій.

“Оскільки Путін продовжує безрозбірно бомбардувати Україну та вбивати невинних мирних жителів, США повинні зробити всі можливі кроки для того, щоб Росія була повністю відрізана від американського капіталу”, – запевнив другий співавтор законопроєкту сенатор Чак Грасслі.