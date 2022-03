Корінний росіянин вирішив воювати проти РФ на боці України У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту через дамбу Дніпрогесу » США можуть надати допомогу Україні у розмірі 10 млрд доларів – ЗМІ Адміністрація Байдена просить Конгрес схвалити виділення 10 млрд. доларів на підтримку України Про це повідомляє The Washington Post. Адміністрація Байдена закликала Конгрес виділити 10 мільярдів доларів на безпеку України й у якості допомоги іншим європейським державам. Всього йдеться про 32 мільярди доларів, з яких 22,5 мільярда доларів направлять на боротьбу з коронавірусом у США. «На виділені кошти Україна має посилити свою оборону, кібербезпеку, підвищити енергетичну стабільність та закупити продовольство для постраждалих областей внаслідок військової агресії РФ», – додають у виданні. Нагадаємо, американські сенатори-республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про санкції щодо Російської Федерації за її вторгнення в Україну під назвою Halting Enrichment of Russian Oligarchs and Industry Allies of Moscow’s Schemes to Leverage its Abject Villainy Abroad Act of 2022, або скорочено HEROIAM SLAVA Act.