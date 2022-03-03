США можуть надати допомогу Україні у розмірі 10 млрд доларів – ЗМІ

Про це повідомляє The Washington Post.

Адміністрація Байдена закликала Конгрес виділити 10 мільярдів доларів на безпеку України й у якості допомоги іншим європейським державам. Всього йдеться про 32 мільярди доларів, з яких 22,5 мільярда доларів направлять на боротьбу з коронавірусом у США.

«На виділені кошти Україна має посилити свою оборону, кібербезпеку, підвищити енергетичну стабільність та закупити продовольство для постраждалих областей внаслідок військової агресії РФ», – додають у виданні.