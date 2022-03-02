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Російський танк провалився на мосту

До Полтавської області зі сторони Лебедина Сумської області пробилася колона російських військових на танках та БТРах. Проте вони заблукали в незнайомій місцевості, а потім взагалі їхню колону розбили українські військові, передає ТСН.

Окупанти приїхали колоною в село Кам’яне Лебединського району, що на межі із Полтавською областю, біля села Плішивець Миргородського району (колишній Гадяцький). Хотіли переїхати річку Псел старим дерев’яним мостом, але він не витримав важкої техніки і танк втопився у воді.

Колона була змушена вертатися, але далеко не поїхали, бо закінчилося пальне. Там їх і “накрили” українські військові. Частина колони розбита, частина техніки стоїть ціла. А російські окупанти розбіглися по місцевих лісах, позалишали кулемети та зброю. Тепер ходять по селах і грабують магазини, бо холодні й голодні. Місцеві переказують, що це – переважно недосвідчені 20-річні хлопці, так зване “гарматне м’ясо”, яке Путін відправив на Україну.

 

2 марта, 2022 | Tags: , | Category: Война, Россия, Украина
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