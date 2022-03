Іспанія надасть Україні наступальне озброєння Україна отримала нові “Байрактари”: у Міноборони заявили, що вони вже на бойовому чергуванні » NYT: Российские военные в Украине сдаются в плен и устраивают саботаж Возможно, это объясняет, почему продвижение российских сил замедлилось, пишет New York Times Из-за низкого боевого духа, нехватки топлива и продовольствия, некоторые российские военные массово сдаются в плен или выводят из строя собственные транспортные средства, чтобы избежать участия в боевых действиях, сообщила газета New York Times. Ссылаясь на неназванного высокопоставленного сотрудника Пентагона, газета пишет, что некоторые российские подразделения целиком сложили оружие без боя, столкнувшись с неожиданно жесткой украинской обороной. В некоторых случаях российские военные намеренно пробивали бензобаки своих машин, предположительно, чтобы избежать боев, говорится в публикации. Сотрудник Пентагона отказался сообщить газете, на основании чего военные сделали такие оценки. Предположительно, на основе мозаики разведданных, включая заявления пленных российских солдат и перехват сообщений. Он также не уточнил, насколько частыми являются такие случаи на обширном поле боя, отметила New York Times. Но в совокупности эти факторы могут объяснить, почему российские силы, включая колонну из танков и бронетехники, растянувшуюся на 65 километров, практически остановились за последние день-два, говорится в публикации. Американские аналитики были поражены осторожным поведением таких крупных сил, сообщила газета New York Times, ссылаясь на сотрудника Пентагона. Россия начала высадку десанта с целью захвата Мариуполя, важного портового города на Азовском море, но высадка произошла примерно в 65 километрах от города, сообщила газета. Это позволило российским военным получить дополнительное время и пространство для вторжения, но также дало защитникам города время для подготовки.