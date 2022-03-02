Британія, ЄС вводять санкції проти Білорусі за її роль в агресії РФ проти України

Європейський Союз у середу схвалив нові санкції проти Білорусі за роль у російському вторгненні до України.

🔴#Ukraine | COREPER II just approved new sanctions against :📌Belarusian officials and military involved in the Russian aggression against Ukraine ⤵️ 1/2 #EU2022FR pic.twitter.com/7bxfWbwEUA — Présidence française du Conseil de l’UE 🇫🇷🇪🇺 (@Europe2022FR) March 2, 2022

Санкції введено проти білоруських посадовців, військових, а також певних галузей білоруської економіки, включаючи постачання деревини, калійний сектор та виробництва сталі, повідомили в ЄС.

Напередодні Велика Британія запровадила перший раунд санкцій проти Білорусі у відповідь за її роль в російському вторгненні до України, зокрема допомозі у проведенні вторгнення з її території, йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Великої Британії.

«Режим Лукашенка активно допомагає незаконному вторгненню Росії і відчує економічні наслідки за підтримку Путіна», — заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Під санкції Британії потрапили чотири високопосадовці Міністерства оборони країни, 2 військові підприємства.

США 24 лютого запровадили санкції проти оборонного та фінансового секторів Білорусі.