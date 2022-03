Британія, ЄС вводять санкції проти Білорусі за її роль в агресії РФ проти України

🔴#Ukraine | COREPER II just approved new sanctions against :📌Belarusian officials and military involved in the Russian aggression against Ukraine ⤵️ 1/2 #EU2022FR pic.twitter.com/7bxfWbwEUA

— Présidence française du Conseil de l’UE 🇫🇷🇪🇺 (@Europe2022FR) March 2, 2022