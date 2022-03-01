 
«  
  »

Mastercard та Visa заблокували доступ кільком російським банкам

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи російським банкам, що потрапили під санкції ЄС та США.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи кільком російським банкам”, – заявив урядовець.

Він нагадав, що раніше Президент України звертався до Mastercard та Visa з проханням заблокувати платіжні системи у Росії.

“Це означає, що картки працюватимуть лише в Росії. За кордоном та в іноземних онлайн-магазинах — ніт”,  – пояснив міністр цифрової трансформації.

На сайті Mastercard повідомили, що вторгнення РФ стало руйнівним для народу України. Проте переліку заблокованих російських установ у компанії не оприлюднили.

Також оголосили про внесок у розмірі 2 мільйонів доларів у Червоний Хрест, Save the Children та наш фонд допомоги співробітникам для гуманітарної допомоги.

1 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  