Mastercard та Visa заблокували доступ кільком російським банкам

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи російським банкам, що потрапили під санкції ЄС та США.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи кільком російським банкам”, – заявив урядовець.

Він нагадав, що раніше Президент України звертався до Mastercard та Visa з проханням заблокувати платіжні системи у Росії.

“Це означає, що картки працюватимуть лише в Росії. За кордоном та в іноземних онлайн-магазинах — ніт”, – пояснив міністр цифрової трансформації.

На сайті Mastercard повідомили, що вторгнення РФ стало руйнівним для народу України. Проте переліку заблокованих російських установ у компанії не оприлюднили.

Також оголосили про внесок у розмірі 2 мільйонів доларів у Червоний Хрест, Save the Children та наш фонд допомоги співробітникам для гуманітарної допомоги.