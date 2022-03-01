Обращаясь во вторник по видеосвязи к участникам специальной сессии Европарламента, президент Украины Владимир Зеленский призвал их «доказать, что вы с нами».

Эти слова прозвучали на следующий день после того, как Киев официально попросил ЕС дать Украине возможность присоединиться к блоку.

Депутаты Европарламента, многие – в футболках с надпись/ #standwithUkraine или в сине-желтых шарфах или лентах, стоя аплодировали Зеленскому.

«Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы, – сказал Зеленский.

«Докажите, что вы с нами. Докажите, что вы нас не отталкиваете. Докажите, что вы – действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а свет победит тьму», – сказал он.

Во вторник, когда находившийся в Киеве Зеленский обращался к депутатам Европарламента, к столице Украины приближалась колонна российской бронетехники.

Президенты восьми стран Центральной и Восточной Европы в понедельник опубликовали открытое письмо, призывающее к немедленному предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС и к началу официальных переговоров о членстве этой страны в Евросоюзе.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил после выступления Зеленского в Европарламенте, что ЕС следует серьезно рассмотреть «законную» просьбу Украины о вступлении. Вместе с тем он добавил: «Это будет сложно; мы знаем, что в Европе существуют разные взгляды (по вопросу о дальнейшем расширении европейских структур)».

Согласно проекту текста, за который депутаты проголосуют позднее во вторник, ожидается, что законодатели ЕС квалифицируют Россию как «государство-изгой» и призовут государства Евросоюза принять более жесткие санкции.

Речь, в частности, идет о расширении сферы применения санкций, «направленных на стратегическое ослабление российской экономики и промышленной базы, в частности военно-промышленного комплекса».

Вторжение России в Украину «фактически превращает Россию в государство-изгоя», заявляют депутаты. Европарламент призовет лидеров ЕС к большей жесткости по отношению к российским олигархам и чиновникам, ограничению импорта нефти и газа из России, полному закрытию доступа к системе SWIFT для России и ее союзника Беларуси, а также к закрытию всех портов ЕС для российских кораблей и судов, направляющихся в Россию или из нее.

«Если Путин стремился разделить Евросоюз, ослабить НАТО и разрушить международное сообщество, то он добился прямо противоположного результата», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.