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Япония присоединится к отключению российских банков от системы SWIFT

Япония присоединится к странам Запада в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявил в воскресенье журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

«В распространенном сегодня утром заявлении западных стран говорится, что будут приняты меры по изоляции России от международной финансовой системы и мировой экономики, включая отключение от SWIFT конкретных российских банков. Япония присоединится к этим усилиям», — сказал он.

Ранее Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой выразили намерение отключить некоторые российские банки от международной межбанковской системы SWIFT, а также заморозить активы Центробанка РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках стран.

28 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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