«Рубль у вільному падінні» — в Білому домі розповіли про нові санкції США

США а також низка інших країн оголосили нові фінансові санкції проти Росії. Обмежено доступ російського центробанку до мільярдів доларів активів а також коштів Суверенного фонду добробуту та Російського фонду прямих інвестицій, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

«Сполучені Штати, партнери та союзники притягають до відповідальності уряд Російської Федерації за сплановане та непровоковане вторгнення до України», — йдеться у заяві Мінфіну.

«Безпрецедентні заходи, яких ми вживаємо сьогодні значно обмежать здатність Росії використовувати активи для фінансування дестабілізаційної діяльності і спрямовані проти коштів, на які Путін та його найближче оточення розраховують, щоб провадити вторгнення до України», — заявила міністр фінансів США Дженет Єллен.

Відповідні санкції також запроваджують ЄС, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада та інші країни.

«Після сьогоднішіх санкцій стане очевидно, що «фортеця Росія» насправді є безладом», — заявили в Білому домі, під час спілкування з пресою щодо санкцій.

Значні золотовалютні резерви, які нагромадила Росія і які перевищують 630 мільярдів доларів, мають значення, лише, якщо їх можна використовувати для захисту валюти, щоб продавати резерви в обмін на рублі, пояснив пресі посадовець Білого дому в понеділок. «Рубль — у вільному падінні», — додав він.

Як повідомляв Голос Америки, оголошення про санкції вже вплинуло на ринки. В понеділок курс рубля впав до рекордно низьких значень і сягнув 106 рублів за долар, значно менше, ніж 84 рублів за долар у п’ятницю, ціни на акції російських компаній на Лодноській біржі відзначились різким падінням, яке в деяких випадках сягнуло 75%, повідомляє MaretWatch. До банкоматів в Росії вилаштувались черги, а Сбєрбанк Європа, що належить російському Сбєрбанку, заявив про різкий відтік депозитів, пише CNBC.

Теперішні санкції не лише не дозволяють Кремлю використовувати долари, які центробанк має у США, але і в Європі або Японії, зауважив посадовець. Він також відзначив, що відповідні санкції запроваджують і інші країни, а це означає, що Росія не зможе використовувати інші валюти, щоб підтримувати курс рубля.

Щодо відключення банків від SWIFT, В Білому домі також пояснили, що перелік російських банків, які буде відключено від SWIFT, ще уточнюється. Рішення про таке відключення оголошуватиме ЄС, адже SWIFT є бельгійським утворенням. «Після того, як перелік буде остаточно узгоджено, європейці видадуть директиву, яку поставлять на голосування правління диреторів SWIFT в Бельгії і тоді відбудеться усунення від SWIFT», — пояснив посадовець.

Для того ж, щоб обмежити вплив від санкцій на інші держави світу, Міністерство фінансів США зробить дозволи для певних категорій операцій, пов’язаних з торгівлею енергоресурсами, пояснили в Білому домі.

Санкційна політика позначається на міжнародних ринках. На тлі несабільності, ціни на нафту пішли вгору в понеділок, хоча і не досянули високих значень минулого тижня, коли нафтові фьючерси перевищили 100 доларів за барель, пише Barron’s. Ціни на пшеницю зрослі на тлі побоювань про стабільність поставок з України та Росії.