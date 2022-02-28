Российские оккупанты цинично убивают мирных жителей, занимаются мародерством

Военнослужащий армии РФ в Бердянске застрелил мирного жителя, за то, что тот не дал ему свой мобильный телефон.

В Киевской области российске военные расстерляли семью и забрали автомобиль.

Также есть множество фактов мародерства со стороны захватчиков в жилих домах и магазинах. Все доказательства зафиксированы на камерах наблюдения и камерах местных жителей.

От рук оккупантов с 24.02.2022 уже погибло 16 детей.

Вот так исполняется так званая «военная операция», задачей которой есть «защита украинцев, жертв издевательств и геноцида»