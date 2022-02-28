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Посольство США в Минске прекращает свою работу

Госдепартамент также объявил об отъезде части персонала американской дипмиссии в Москве

Утром 28 февраля Госдепартамент заявил о прекращении работы посольства США в Беларуси и об изменении статуса посольства США в Москве.

«Госдепартамент США, – говорится в заявлении, – прекратил работу нашего посольства в Минске, Беларусь, и утвердил добровольный выезд («санкционированный выезд») тех сотрудников, которые не относятся к чрезвычайным службам, и членов их семей в нашем посольстве в Москве».

«Мы предприняли эти шаги вследствие проблем с охраной и безопасностью, возникших в результате неспровоцированного и необоснованного нападения российских вооруженных сил на Украину», – говорится далее в документе.

В заявлении отмечается, что внешнеполитическое ведомство «постоянно корректирует ситуацию в посольствах и консульствах [США] по всему миру в соответствии с миссией, ситуацией с безопасностью на местах, а также условиями охраны здоровья [сотрудников и членов их семей]».

28 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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