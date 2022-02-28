ЕС утвердил отключение банков РФ от SWIFT, закрытие авиапространства, запрет RT и Sputnik ЕС намерен поставить Украине боевые истребители после запроса Киева » МВД: туристы из Украины могут остаться в Израиле еще на два месяца Министр внутренних дел Аелет Шакед продлила 27 февраля на два месяца разрешенный срок пребывания в Израиле туристам из Украины, уже находящимся здесь на законных основаниях. Продление будет произведено всем и автоматически, без необходимости посещения официальных инстанций. Уточним: имеются в виду туристы, обладающие действительными туристическими визами. «Я разрешила законно находящимся в Израиле украинским туристам всеобщее и автоматическое продление визы без необходимости приходить в офисы инстанций. Продление действительно на два месяца в надежде на скорейшее возвращение ситуации в нормальное русло», — пояснила министр. В последние дни об аналогичных решениях сообщили несколько европейских стран и США.