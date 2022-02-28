МВД: туристы из Украины могут остаться в Израиле еще на два месяца

Министр внутренних дел Аелет Шакед продлила 27 февраля на два месяца разрешенный срок пребывания в Израиле туристам из Украины, уже находящимся здесь на законных основаниях.
Продление будет произведено всем и автоматически, без необходимости посещения официальных инстанций.
Уточним: имеются в виду туристы, обладающие действительными туристическими визами.
«Я разрешила законно находящимся в Израиле украинским туристам всеобщее и автоматическое продление визы без необходимости приходить в офисы инстанций. Продление действительно на два месяца в надежде на скорейшее возвращение ситуации в нормальное русло», — пояснила министр.
В последние дни об аналогичных решениях сообщили несколько европейских стран и США.
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