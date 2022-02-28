ЕС утвердил отключение банков РФ от SWIFT, закрытие авиапространства, запрет RT и Sputnik

Министры иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза утвердили новые санкции против России, включая отключение некоторых российских банков от международной системы SWIFT, закрытие воздушного пространства для России, а также запрет на вещание в сообществе телеканала Russia Today (RT) и работу агентства Sputnik. Кроме того, главы МИД приняли решение вновь расширить черный список, добавив в него российских бизнесменов, чиновников и «представителей элиты». Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в связи с проведением Россией военной операции на Украине.

Новые ограничительные меры должны быть опубликованы в ближайшее время в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу. Ожидается, что это произойдет до утра понедельника, 28 февраля.

Новый черный список

Главы МИД Евросоюза согласовали очередное расширение черного списка, сообщил Боррель. «Мы договорились расширить список людей и организаций, против которых направлены ограничительные меры. Он будет составлен и опубликован завтра. В него войдут российские олигархи и бизнесмены, внесение которых в черный список окажет значительное экономическое воздействие, а также политические фигуры», — сказал он.

По его словам, ЕС стремится к «максимально возможному международному осуждению» действий России на Украине. «Россия будет изолирована международным сообществом», — сказал он.

Как сообщил журналистам источник в Совете ЕС, в новый черный список вошли около 20 физических лиц.

Последний раз ЕС расширил черный список в пятницу в связи с ситуацией на Украине. Тогда Брюссель включил в него, в частности, президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.

Отключение банков от SWIFT

Главы МИД согласовали отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT. «Мы исключаем ряд российских банков от SWIFT. <…> Такая мера может быть принята только в координации с другими странами. Мы достигли этого соглашения», — сказал Боррель.