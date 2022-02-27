Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге

Российские СМИ не согласны с Кремлем в вопросе «специальной операции на Украине» и показывают, как на самом деле относятся украинцы к российским солдатам.

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге и требует назначить слушания уже на следующей неделе, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии», — заявил Зеленский в твиттере в воскресенье. По его словам, Киев также просит суд немедленно приказать РФ прекратить спецоперацию на Украине.

В середине февраля президент Путин назвал геноцидом происходящие в Донбассе события. «На Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии.

«По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе — это и есть геноцид», — отметил Путин.

Российские власти требуют, чтобы журналисты называли эту войну «специальной операцией» — а многие представители элиты, публично поддержавшие вторжение, высказываются в том духе, что это «освобождение» Украины. «Медуза» подготовила видеоролик о том, как на самом деле встречают российских солдат в Украине.

24 февраля российский президент заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» в связи с ситуацией в Донбассе.

25 февраля в России задержали более 1800 человек на акциях против войны в Украине.