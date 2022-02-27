Родным погибших российских солдат запретили упоминать о потярях своих близких

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский объяснил причины, по которых путин запретил называть войну войной, а вторжение в Украину называет «специальной военной операцией».

Все дело в том, что согласно указу президента россии от 28 мая 2015 года №273 сведения, раскрывающие потери личного состава «в мирное время при проведении специальных операций» отнесены к государственной тайне.

Действия против Украины названы «специальной военной операцией», а Роскомнадзор требует не употреблять слова «война».

Если войны нет — время мирное.

И если объявлена «спецоперация» — потери засекречены.

Тут заложен правовой парадокс, так как в российском законе «Об обороне» вообще нет такого термина, как «специальная операция». Но это не помешало включить его в указ.

Теперь объявлена именно операция.

И указ № 273 позволяет скрывать данные о потерях российской армии во время этой «спецоперации».

Это может привести к тому, что родным погибших российских солдат и офицеров запретят даже упоминать о потерях своих близких.