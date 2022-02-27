Путин хочет войти в Киев, прикрываясь украинскими женщинами, стариками и детьми

В городах, прилегающих к Киеву — Буча, Ирпень русские захватчики, маскируясь под территориальную охрану, стучатся в дома мирных жителей и рекомендуют немедленно погрузитсься в автобусы для эвакуации, мотивируя тем, что для спасения жизни, необходимо срочно покинуть город. Есть предположение, что людей собирают для использования в качестве «живого щита». Прослеживается путинский почерк ведения войны. Неточная цитата путина: «Посмотрим, как вы будете стрелять, когда перед нашими войсками будут стоять женщины, старики и дети».

Власти Бучи и Ирпеня немедленно отреагировали на ситуацию, и максимально быстро предупредили жителей о том, что это провокация. Наоборот, горожан просят не покидать свои укрытия, так как в этой местносты сейчас происходят боевые действия.

Слава ЗСУ!