На Стрітенську повернулась знаменита балерина

На вулицю Стрітенська нарешті повернули пам’ятник Балерині, яку в 2021 році зруйнували вандали. Тулуб балерини вирізблений з груші, руки та ноги керамічні, пачка із дроту, а волосся із ниток. Автор пам’ятика Костянтин Скритуцький, який свого часу виліпив того самого Їжачка в тумані.

Історія створення скульптури цікава: в 2009 році майстер планував зробити пам’ятник сірнику. Але місцеві жителі попрохали уважити балерину, яка проживала на вулиці Стрітенській. Пану Костянтину ідея сподобалась і він дійсно втілив задум.

Реставрація тривала майже рік. Балерина змінила стиль — тепер вона блондинка. Кияни і гості столиці можуть знову милуватись скульптурою. яка символізує красу, грацію і працьовитість.

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