Европа замораживает резервы Банка РФ и ФНБ

Западные страны замораживают резервы Банка России и ФНБ, против банков под санкциями также вводятся экономические ограничения — отключение от системы SWIFT.

Евросоюз, США, Великобритания и Канада приняли решение заморозить резервы Банка России, сообщила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка ликвидацию своих активов», — сказала она.

Также определенное число российских банков будут отключены от системы SWIFT. «Это помешает им работать по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — заявила фон дер Ляйен.

США вместе союзниками распространят санкции на все 630 млрд долларов валютных резервов ЦБ РФ, сообщил на брифинге высокопоставленный чиновник Белого дома, добавив, что это заблокирует центробанку возможность продавать валюту на рынке, поддерживая рубль.

Как сообщило издание finanz.ru, по данным на 1 февраля, ЦБ РФ располагал резервами на 630,2 млрд долларов, включая 113,5 млрд долларов из ликвидной части Фонда национального благосостояния.

Почти половина ЗВР (311,2 млрд долларов) размещена в иностранных ценных бумагах, четверть (151,9 млрд долларов) — на депозитах в иностранных коммерческих и центральных банках. 132,2 млрд долларов из ЗВР (21%) приходится на золото, которое находится преимущественно в хранилищах ЦБ внутри России.