Бизнес-аналитик: востребованная и перспективная профессия

В организациях увеличилось количество проектов высокой сложности. В связи с этим все более востребованными становятся бизнес-аналитики. Если вы давно хотели сменить сферу деятельности, но не знали, чему лучше обучиться, обратите внимание на эту профессию. Пройти курсы по бизнес аналитике можно в «Сетевой Академии ЛАНИТ».

Что делает бизнес-аналитик

До появления профессии бизнес-аналитика заказчики сами готовили требования к проекту. Для этого требовались значительные ресурсы, а также время и знания. Итогом становились неправильно составленные документы и срыв сроков. Вот в чем заключается работа бизнес-аналитика с проектом:

Знакомство с деятельностью заказчика. Нужно разобраться в сфере, терминах и тенденциях, узнать все о компании и ее продуктах или услугах. Выявление истинных потребностей заказчика. Иногда проект направлен на решение проблемы, с которой можно справиться другим способом. Бизнес-аналитик предлагает заказчику несколько вариантов. Подготовка документации. Вместе с проектной командой бизнес-аналитик формулирует задачи и все возможные тонкости, риски и сроки. Документы предоставляются заказчику для согласования. Участие в сдаче проекта. Аналитик помогает урегулировать все спорные вопросы, передает команде дополнительные пожелания и правки заказчика.

Каким должен быть бизнес-аналитик и какие курсы можно пройти

Выбирая обучение бизнес аналитике, вы должны быть готовы к тому, что в этой профессии придется много взаимодействовать с людьми, решать конфликтные ситуации и доносить до заказчика большое количество информации. Все проекты разные, как и реализующие их команды, поэтому нужно быть гибким, иметь широкий кругозор и набор рабочих техник.

На курсах для бизнес-аналитиков «Сетевой Академии ЛАНИТ» вы получите базовые навыки, необходимые для этой профессии. Занятия ведут опытные преподаватели, также есть программы для самостоятельного изучения. Для вашего комфорта и безопасности добавлены дистанционные курсы в формате вебинаров и облачного обучения. Вы можете смотреть их, когда вам удобно.

Для вас подготовлены 8-часовой курс по работе с инфографикой и 16-часовой по построению бизнес-диаграмм в табличном редакторе. Также предусмотрено обучение работе с инструментами и программами пакета MS Office 2016. Выбрать курсы из каталога “Сетевой Академии ЛАНИТ” можно по ссылке https://academy.ru/catalog/biznes-analitika/.

Освойте перспективную профессию бизнес-аналитика в удобном для вас режиме. Вы будете постоянно изучать новое, работать в разных предметных областях, осваивать программы и приложения, общаться с профессионалами своего дела. Как видите, это интересная работа, которая никогда не превратится в рутину.