Ученые из новосибирского Академгородка вышли на антивоенный пикет

Молодые ученые научных институтов новосибирского Академгородка вышли на пикет против войны в Украине.
Пикеты прошли около памятника Валентину Коптюгу в Академгородке вечером 25 февраля, сообщает «Тайга.инфо».
К участникам акции протеста подъехала машина Росгвардии, когда они шли по улице Коптюга. О задержаниях не сообщается.
Ранним утром в четверг президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам и объявил о специальной военной операции в Донбассе. В своем выступлении он заявил, что «обстоятельства требуют от России решительных действий», добавив, что «Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия».
Leave a Reply