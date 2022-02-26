Ученые из новосибирского Академгородка вышли на антивоенный пикет

Молодые ученые научных институтов новосибирского Академгородка вышли на пикет против войны в Украине.

Пикеты прошли около памятника Валентину Коптюгу в Академгородке вечером 25 февраля, сообщает «Тайга.инфо».

К участникам акции протеста подъехала машина Росгвардии, когда они шли по улице Коптюга. О задержаниях не сообщается.

Ранним утром в четверг президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам и объявил о специальной военной операции в Донбассе. В своем выступлении он заявил, что «обстоятельства требуют от России решительных действий», добавив, что «Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия».