Під Києвом українські сили ППО збили Іл-76 з ворожим десантом

Російський літак збили в районі Василькова.
Про збитий ворожий літак повідомили на офіційній facebook-сторінці Головнокомандувача Збройних сил України.
«Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!» – йдеться в повідомленні.
По кількість загиблих наразі не повідомляють. Зазначимо, що літак ІЛ-76 здатний перевозити десантну групу до 126 осіб.
- Зазначимо, сьогодні внаслідок авіаудару з боку Росії на Київщині загинуло четверо мирних жителів, 15 поранено.
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