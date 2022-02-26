 
«  
  »

Під Києвом українські сили ППО збили Іл-76 з ворожим десантом

Російський літак збили в районі Василькова.

Про збитий ворожий літак повідомили на офіційній facebook-сторінці Головнокомандувача Збройних сил України.

«Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!» –  йдеться в повідомленні.

По кількість загиблих наразі не повідомляють. Зазначимо, що літак ІЛ-76 здатний перевозити десантну групу до 126 осіб.

  • Зазначимо, сьогодні внаслідок авіаудару з боку Росії на Київщині загинуло четверо мирних жителів, 15 поранено.
26 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  