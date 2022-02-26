Під Києвом українські сили ППО збили Іл-76 з ворожим десантом

Про збитий ворожий літак повідомили на офіційній facebook-сторінці Головнокомандувача Збройних сил України.

«Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!» – йдеться в повідомленні.

По кількість загиблих наразі не повідомляють. Зазначимо, що літак ІЛ-76 здатний перевозити десантну групу до 126 осіб.