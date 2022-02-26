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Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включающий ограничительные меры против Путина и Лаврова

Совет по иностранным делам ЕС принял сегодня второй пакет антироссийских санкций. Как сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, он включает в том числе ограничительные меры в отношении президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ринкевичс добавил, что сейчас готовится и третий пакет.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал нападение на  Украину.

После такого решения последовали санкции Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии против финансового сектора и на ограничение экспорта высоких технологий.

В «черные списки» также были включены политики, представители банковской сферы и другие граждане России. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вчерашние санкции недостаточно убедили Россию.

26 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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