Джонсон анонсировал санкции против Путина и Лаврова

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания в дополнение к вчерашнему пакету санкций в ближайшее время введет ограничения против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера по итогам его телефонного разговора с лидерами НАТО.

Джонсон также предложил лидерам стран НАТО принять немедленные меры в отношении России по SWIFT. По его мнению, нормализовать отношения с Россией после событий на Украине теперь невозможно.

Ранее Джонсон говорил, что Британия будет «выдавливать Россию из мировой экономики».