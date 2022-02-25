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«Вероятность 70%»: Райан Рейнольдс проговорился о «Дэдпуле 3»

«Вероятность 70%»: Райан Рейнольдс проговорился о «Дэдпуле 3»

Когда студия Marvel перешла под крыло компании Disney, стало очевидно, что теперь контент по комиксам будет нацелен на семейную аудиторую, а о проектах с рейтингом R придется забыть. Так, фанаты почти гарантированно лишились фильмов о Дэдпуле.

Годом ранее Рейнольдс заверял, что «с вероятностью в 70%» съемки фильма начнутся в 2022 году. В недавнем интервью актер изо всех сил пытался скрыть информацию о ходе работы.

«Я не могу сказать ничего конкретного. Я надеюсь, что уже очень скоро я смогу сказать много нового о фильме. В скором будущем все будет куда яснее и окончательнее», — рассказал актер порталу Collider.

25 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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