«Вероятность 70%»: Райан Рейнольдс проговорился о «Дэдпуле 3»

Когда студия Marvel перешла под крыло компании Disney, стало очевидно, что теперь контент по комиксам будет нацелен на семейную аудиторую, а о проектах с рейтингом R придется забыть. Так, фанаты почти гарантированно лишились фильмов о Дэдпуле.

Но надежда все же появилась. Райан Рейнольдс, сыгравший роль героя Marvel, ранее намекал, что третья часть «Дэдпула» увидит свет.

Годом ранее Рейнольдс заверял, что «с вероятностью в 70%» съемки фильма начнутся в 2022 году. В недавнем интервью актер изо всех сил пытался скрыть информацию о ходе работы.