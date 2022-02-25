 
«  
  »

В ЕС предрекли России «беспрецедентную изоляцию» и пообещали санкции против Путина

В связи с военной операцией в Донбассе Россия может столкнуться с «беспрецедентной изоляцией». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова распространяет Европейская внешнеполитическая служба.

Он пообещал, что будет следить за тем, чтобы «международное сообщество полностью осознало серьезность ситуации, а также чтобы решительно и единодушно призвать Россию немедленно прекратить такое недопустимое поведение».

«Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией», — предупредил Боррель. Он также пригрозил ответить Москве «самым решительным образом».

Предполагается, что сегодня, 24 февраля, пройдет встреча Евросовета, в ходе которой лидеры «согласуют и предоставят политическое руководство по принятию наиболее жесткого пакета санкций, который ЕС когда-либо вводил».

По данным Bloomberg, ЕС может обсудить введение санкций даже против лидера РФ Владимира Путина. По данным СМИ, эта мера в основном носит символический характер. Она может быть принята, если будет необходимое для этого политическое согласие.

25 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  