В ЕС предрекли России «беспрецедентную изоляцию» и пообещали санкции против Путина

В связи с военной операцией в Донбассе Россия может столкнуться с «беспрецедентной изоляцией». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова распространяет Европейская внешнеполитическая служба.

Он пообещал, что будет следить за тем, чтобы «международное сообщество полностью осознало серьезность ситуации, а также чтобы решительно и единодушно призвать Россию немедленно прекратить такое недопустимое поведение».

«Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией», — предупредил Боррель. Он также пригрозил ответить Москве «самым решительным образом».

Предполагается, что сегодня, 24 февраля, пройдет встреча Евросовета, в ходе которой лидеры «согласуют и предоставят политическое руководство по принятию наиболее жесткого пакета санкций, который ЕС когда-либо вводил».

По данным Bloomberg, ЕС может обсудить введение санкций даже против лидера РФ Владимира Путина. По данным СМИ, эта мера в основном носит символический характер. Она может быть принята, если будет необходимое для этого политическое согласие.