США готовы использовать нефтяные резервы для снижения цен на топливо — Байден

Cоединенные Штаты готовы вывести на рынки нефть из своих стратегических резервов, чтобы снизить цены на топливо. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

«Мы активно работаем со странами по всему миру для увеличения коллективного высвобождения из стратегических топливных резервов <…>. И Соединенные Штаты высвободят дополнительные баррели нефти», — сказал он.

С декабря прошлого года стоимость фьючерсов нефти марки WTI выросла на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла почти в полтора раза — с 66 до более 90 долларов за баррель. В свете ситуации вокруг Украины баррель нефти с поставкой в апреле подскочил в четверг в цене на 7,11 доллара и сейчас составляет 99,36 доллара за баррель.

В ноябре 2021 года президент США Джо Байден принял решение задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны. Как отмечали в Белом доме, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии.