Худший день в истории: Инвесторы в Россию потеряли $110 миллиардов за несколько часов

24 февраля 2022 года навсегда войдет в историю российских биржевых торгов как самый «черный» из всех четвергов.Инвесторы в российские активы за несколько часов потеряли 111 млрд долларов после того, как президент РФ Владимир Путин приказал начать военную операцию против Украины, планы которой неделями отрицали Кремль, МИД и военные.

С первых же минут сессии на МосБирже «голубые фишки» обвалились на 10-20%, после чего торги были остановлены, а после их возобновления рынок рухнул замертво.

К 11.44 мск, когда падение индекса РТС, включающего четыре десятка крупнейших российских компаний, достигло 50%, ситуацию вмешался ЦБ: регулятор начал продавать валюту для стабилизации рубля и запретил «короткие продажи» — то есть спекуляции на снижении котировок.

Но это оказало лишь слабый эффект: по итогам худшего дня в истории отечественного рынка РТС потерял 39,44%, или 76 млрд долларов капитализации.

Паника охватила рынок рублевого госдолга размером 15,5 триллиона рублей. Цены длинных ОФЗ рухнули на 12-16%, доходности подскочили до 13-14% годовых. Короткие бумаги просели на 2-4%, а их ставки вплотную подошли к отметке 15%.

Индекс RGBI завершил день падением на 14,13%, которое побило даже рекорды декабря 2014 года. Это принесло инвесторам убытки на отрицательной переоценке на сумму около 2,1 трлн рублей (25 млрд долларов).

Крах на рынке валютного госдолга России и вовсе шокировал даже видавших виды. Цены длинных долларовых бумаг сложились почти вдвое: выпуски Russia-42 и Russia-43 продавались за половину номинала, как дефолтные или предбанкротные мусорные бонды.

Бумаги с погашением в 2029 году упали на 43%, в 2027 году — на 31%. Учитывая размер рынка (39 млрд долларов), инвесторы могли потерять около 10 млрд долларов за день.

Рубль обновил исторический минимум к доллару — 89,6 рубля, — но закончил день на отметке 84,9750, благодаря центробанку, заливающему в рынок валюту из резервов. Помимо прямых интервенций ЦБ предложил банкам дополнительную валюту через операции своп (5 млрд долларов) и репо (до 50 млрд). Рынок ждет, что следующим шагом будет повышение ключевой ставки и закладывает в котировки свопо значения до 16% на горизонте 3 месяца и 19% через полгода.

Хотя западные страны предупреждали о российском вторжении неделями, большинство инвесторов оно застигло врасплох. «Только единицы считали, что Россия действительно предпримет атакующую операцию, несмотря на убеждения иностранных разведок, которые оказались правы», — говорит руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Удивительно, что биржу вообще открыли, возможно, это был «признак уверенности в управляемости ситуации», рассуждает экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Но управляема ли она? Волатильность зашкаливает, геополитическая обстановка остается крайне напряженной, а к концу недели возможна новая волна снижения, говорит Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

На финансовом рынке закончилась эпоха, меняется сама парадигма, считает Романчук: «Рынка в том качестве, в котором он был до этого, уже не будет. Россиянам надо приготовиться к тому, что мы отброшены в прошлое на много лет с точки зрения инфраструктуры рынка и вообще всего».