«Чудовищная ошибка Путина дорого обойдется России»: НАТО и ЕС сделали заявление о ситуации на Украине

Страны НАТО и Евросоюза осудили «полномасштабное вторжение» России на Украину и возложили на Москву полную ответственность за конфликт.

В альянсе также назвали происходящее угрозой евроатлантической безопасности.

«Это давно спланированное, жестокое, неоправданное нападение а Украину — независимую, мирную и демократическую страну», — сказано в заявлении участников онлайн-саммита НАТО.

Представители НАТО отметили, что «мир привлечет Россию и Белоруссию за их действия».

Генсек организации Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО дополнительно разместит на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолетов в высокой готовности, свыше 120 кораблей.

«Мы подтверждаем нашу решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды», — заявили представители организации.

Столтенберг также добавил, что члены НАТО рассмотрели возможность предоставления Украине систем противовоздушной обороны. По его словам, союзники по НАТО продолжают оказывать поддержку украинским военным, в том числе предоставлять различные виды оборудования для Украины.

В совместном заявлении НАТО, ЕС, Швеции и Финляндии подчеркивается, что «действия России являются грубым отказом от принципов, закрепленных в Основополагающем акте Россия-НАТО».

«Решение Путина напасть на Украину — чудовищная стратегическая ошибка, которая очень дорого обойдется России в предстоящие годы как с экономической, так и с политической точки зрения», — сказано в релизе.