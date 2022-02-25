Чешские компании начали бойкотировать «Сбербанк»

Некоторые чешские компании объявили бойкот услуг Sberbank CZ в связи со вторжением России на Украину.

В четверг и пятницу перед некоторыми его отделениями выстраивались очереди людей, которые хотели отменить услуги или запрашивали информацию о работе банка. Во второй половине дня интернет-банк Sberbank CZ не работал.

Пресс-секретарь банка Радка Черна заявила, что Sberbank CZ анализирует ситуацию.

Некоторые чешские компании заявили, что больше не пользуются услугами банка из-за ситуации на Украине. «Мы настоятельно рекомендуем нашим консультантам и филиалам немедленно прекратить пользоваться услугами банка, в том числе оказывать посреднические услуги», — заявил Петр Борковец, основатель финансовой консалтинговой компании Partners.