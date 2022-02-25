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Бритни Спирс пытались убить ее же менеджеры

«Мой отец их нанял!»: Бритни Спирс пытались убить ее же менеджеры

Шокирующее заявление о покушении на свою жизнь Бритни Спирс удалила так же быстро, как и опубликовала, но интернет помнит все.

«Мой отец их нанял. Я думаю, они пытались меня убить… Я по сей день верю: это ИМЕННО то, что они пытались сделать… но со мной ничего не случилось, я не умерла! Никто другой не пережил бы то, что они сделали со мной! Я пережила все это, и я все это помню», — высказалась Спирс в Instagram.

Напомним, лишь в 2021 году Бритни Спирс наконец освободилась из-под гнета отца после без малого 14-летней опеки.


Источник: Instagram @britneyspears

25 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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