Бритни Спирс пытались убить ее же менеджеры

Шокирующее заявление о покушении на свою жизнь Бритни Спирс удалила так же быстро, как и опубликовала, но интернет помнит все.

Поп-икона засудит собственных менеджеров из компании TriStar Entertainment. Глава фирмы Лу Тейлор и ее первый заместитель Робин Гринхилл якобы вошли в сговор с отцом Бритни Спирс и попытались убить ее в 2019 году. Обо всем этом артистка написала в посте, которого уже нет.

«Мой отец их нанял. Я думаю, они пытались меня убить… Я по сей день верю: это ИМЕННО то, что они пытались сделать… но со мной ничего не случилось, я не умерла! Никто другой не пережил бы то, что они сделали со мной! Я пережила все это, и я все это помню», — высказалась Спирс в Instagram.

Напомним, лишь в 2021 году Бритни Спирс наконец освободилась из-под гнета отца после без малого 14-летней опеки.



Источник: Instagram @britneyspears