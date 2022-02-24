В России начались пикеты против войны с Украиной

Активисты из уральской столицы осудили операцию, которую Россия 24 февраля начала в Донбассе.
«В Екатеринбурге с утра проходят одиночные пикеты против военных действий на Украине», — сказано на сайте Znak.com.
Издание отмечает, что пикетчики — участники «Левого социалистического движения» и правозащитник Сергей Тиунов. Последний пришел к екатеринбургской мэрией с плакатом «Нет войне!».
Полиция Екатеринбурга задержала нескольких пикетчиков.
Ранее стало известно, что жители Петербурга также протестовали против войны, а российские звезды, включая Ксению Собчак, Кристину Орбакайте, Валерия Меладзе, Ивана Урганта, сделали антивоенные заявления.
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