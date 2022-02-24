Студия запретила Пингвину Колина Фаррелла курить в «Бэтмене»

В преддверии выхода нового «Бэтмена» актёры раскрывают всё больше деталей о грядущем проекте. Так, Колин Фаррелл рассказал, что его видение Пингвина немного отличалось от того, которое видела Warner. А точнее ― студия запретила его герою курить в кадре.

По словам Фаррелла, Warner с большой осторожностью относится к изображению сигарет на экране, когда это касается супергеройских фильмов.

«Я яростно боролся за сигару, на одном из этапов я даже спросил, можно ли мне незажжённую, на что они всё равно сказали нет», ― говорит Фаррелл.

Актёр сказал, что Освальд из фильма пока что не воплощает в себе ту энергетику злодея, которая была в первоисточнике. Пока что он лишь солдат Фальконе, а не самостоятельный босс.