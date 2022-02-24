Росія атакувала территорію України

Президент Росії Володимир Путін оголосив про спеціальну військову операцію на Донбасі.
⚡️ Відбулось екстрене засідання ООН.
⚡️ Україна обмежила авіаційний простір. Аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя закрили на прийом та відправлення рейсів.
в Чернигові удар по командованню Північ
Як пише видання, у Маріуполі та Одесі висаджується російський десант. Частина Одеси не має електроживлення.
Повідомляється також про удари по базах авіації у Василькові. Ракетні удари завдають також військових об’єктів у районі Дніпра.
За інформацією джерела, о 5.00 розпочалися ракетні обстріли військових об’єктів по всій Україні.
«Гради б’ють уздовж усього кордону – від Луганська до Житомира», — сказало джерело.
Радник МВС Антон Геращенко: «Щойно були удари ракет по центрах військового управління у Києві та Харкові. Йдуть артилерійські обстріли кордону».
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